Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi
Son dakika haberi... Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Başkan Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor İdarecileri Fatih Göçmenoğulları ile Muhammet Abdulkadir Ak ve Trabzonspor Kulübü, Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor İdarecileri Ertuğrul Doğan, Yusuf Hayırlıoğlu, Emin Kahraman ile futbolcu Seyedmajid Hosseini PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili iki kulübün başkanı ile yöneticilerinin PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Ahmet Ağaoğlu'nun sportmenliğe aykırı hareketi, talimatlara aykırı hareketleri ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.
Hasan Çavuşoğlu'nun ise sportmenliğe aykırı hareketleri ve sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
Ayrıca Trabzonspor'dan 3, Alanyaspor'dan ise 2 idarecinin tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi. Bordo-mavili kulüpten Ertuğrul Doğan, Yusuf Hayırlıoğlu ve Emin Kahraman, turuncu-yeşilli kulüpten de Fatih Göçmenoğulları ile Muhammet Abdulkadir Ak'ın PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Trabzonspor'un İranlı oyuncusu Majid Hosseini'nin de kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.
Öte yandan, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildikleri belirtildi.
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