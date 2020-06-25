26 Haziran 2020, Cuma
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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberi... Aytemiz Kulübü, Başkan , Aytemiz Alanyaspor İdarecileri Fatih Göçmenoğulları ile Muhammet Abdulkadir Ak ve Kulübü, Başkan , Trabzonspor İdarecileri Ertuğrul Doğan, Yusuf Hayırlıoğlu, Emin Kahraman ile futbolcu Seyedmajid Hosseini 'ya sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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OLAYLI MAÇLA İLGİLİ KARAR VERİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz ile arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili iki kulübün başkanı ile yöneticilerinin 'ye sevk edildiği belirtildi.

'nun sportmenliğe aykırı hareketi, talimatlara aykırı hareketleri ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

'nun ise sportmenliğe aykırı hareketleri ve sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca Trabzonspor'dan 3, Alanyaspor'dan ise 2 idarecinin tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi. Bordo-mavili kulüpten Ertuğrul Doğan, Yusuf Hayırlıoğlu ve Emin Kahraman, turuncu-yeşilli kulüpten de Fatih Göçmenoğulları ile Muhammet Abdulkadir Ak'ın PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Trabzonspor'un İranlı oyuncusu Majid Hosseini'nin de kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildikleri belirtildi.

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