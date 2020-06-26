Chelsea Manchester City'yi yendi Liverpool şampiyon oldu
Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Londra ekibi Chelsea'nin 2-1'lik zaferi sonrasında Liverpool bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.
Premier Lig'de 31 maç sonunda 86 puanı bulunan Liverpool, Manchester City'nin Chelsea'ye yenilerek 63 puanda kalmasıyla şampiyon oldu.
PREMIER LIG'DE İLK ZAFER
İngiltere Premier Lig'de inanılmaz bir sezon geçiren Jurgen Klopp'un önderliğindeki Kırmızılar, 1992 yılından beri 'Premier Lig' adıyla oynanan ligde ilk şampiyonluğunu elde etti.
30 YIL SONRA LİVERPOOL ŞAMPİYON
Liverpool ayrıca 30 yıl (son şampiyonluk 1990'da) aradan sonra ligde mutlu sonra ulaşırken, toplamda ise 19. kez İngiltere'nin en büyüğü oldu.
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