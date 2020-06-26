Chelsea Manchester City'yi yendi Liverpool şampiyon oldu

Premier Lig'de 31 maç sonunda 86 puanı bulunan Liverpool, Manchester City'nin Chelsea'ye yenilerek 63 puanda kalmasıyla şampiyon oldu.

PUAN DURUMU

PREMIER LIG'DE İLK ZAFER

İngiltere Premier Lig'de inanılmaz bir sezon geçiren Jurgen Klopp'un önderliğindeki Kırmızılar, 1992 yılından beri 'Premier Lig' adıyla oynanan ligde ilk şampiyonluğunu elde etti.

30 YIL SONRA LİVERPOOL ŞAMPİYON

Liverpool ayrıca 30 yıl (son şampiyonluk 1990'da) aradan sonra ligde mutlu sonra ulaşırken, toplamda ise 19. kez İngiltere'nin en büyüğü oldu.