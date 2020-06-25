Beşiktaş'ta koronaya yakalanan futbolcular kim? Süper Lig ekipleri her hafta koronavirüs testleri yaparak sonuçları açıklıyor. Son dakika haberine göre, Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, test sonuçları pozitif çıkan oyuncular Adem Ljajic ve Umut'un test sonuçları pozitif çıktığını yönünde. Peki, Beşiktaş'ta koronaya yakalanan futbolcular kim? Beşiktaş'ın Konyaspor kadrosu açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Son dakika haberi. Beşiktaş'ta yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesinde teknik heyet, tesis çalışanları ve futbolcular, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde Covid-19 testinden geçti. Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 2 futbolcunun tedavisine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığı ifade edildi.



Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberinde yer alan 2 futbolcunun Adem Ljajic ve Umut olduğu iddiaları hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.