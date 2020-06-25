25 Haziran 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ta koronaya yakalanan futbolcular kim? Beşiktaş'ın Konyaspor kadrosu açıklandı mı?

'ta koronaya yakalanan futbolcular kim? Son dakika haberine göre, Beşiktaş'ta yapılan korona virüs test sonuçlarında 2 futbolcunun pozitif olduğu açıklandı. 'de ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş'ta koronaya yakalanan futbolcular kim? Beşiktaş'ın Konyaspor kadrosu açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 25.06.2020
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BEŞİKTAŞ'TA KORONAYA YAKALANAN FUTBOLCULAR KİM?

'ta koronaya yakalanan futbolcular kim? ekipleri her hafta koronavirüs testleri yaparak sonuçları açıklıyor. Son dakika haberine göre, Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, test sonuçları pozitif çıkan oyuncular ve Umut'un test sonuçları pozitif çıktığını yönünde. Peki, Beşiktaş'ta koronaya yakalanan futbolcular kim? Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Son dakika haberi. Beşiktaş'ta yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesinde teknik heyet, tesis çalışanları ve futbolcular, dün 'nde Covid-19 testinden geçti. Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 2 futbolcunun tedavisine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığı ifade edildi.


Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberinde yer alan 2 futbolcunun Adem Ljajic ve Umut olduğu iddiaları hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

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