Son dakika: Ünlü sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberi... Teniste erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kondisyoneri Marko Paniki de koronavirüse yakalanan Djokovic, yazılı açıklamasında, eşinin testinin pozitif, çocuklarının testinin ise negatif çıktığını kaydetti.
Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar Grigor Dimitrov ve Hırvat Borna Coric'in koronavirüse yakalamasının ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da test yaptıran 33 yaşındaki Djokovic de sonucun pozitif çıktığını duyurdu.
Kondisyoneri Marko Paniki de koronavirüse yakalanan Djokovic, yazılı açıklamasında, eşinin testinin pozitif, çocuklarının testinin ise negatif çıktığını kaydetti.
Hırvatistan ve Sırbistan'da düzenlenen organizasyon, halka açık olması nedeniyle büyük eleştiri toplarken, Sırp tenisçi kendisini "Geçtiğimiz aydaki her şeyi kalpten ve samimi bir niyetle yaptık. Turnuva, bölgemiz için birlik, dayanışma ve sevgi mesajları veriyordu." ifadeleriyle savundu.
Turnuvayı koronavirüs salgınının azaldığı bir dönemde düzenlediklerini belirten Djokovic, "Maalesef salgın hala devam ediyor. Bu bizim hala virüsle başa çıkmayı ve birlikte yaşamayı öğrenmekte olduğumuz yeni bir gerçeklik. Virüsten etkilenen herkesten çok özür diliyorum. Umarım bu kimsenin hayatını zorlaştırmaz ve herkes iyileşir." şeklinde görüş belirtti.
Turnuvada mücadele eden diğer tenisçilerden Alexander Zverev ile Marin Cilic'in test sonuçları negatif çıkmıştı.
Dimitrov'un Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından, Adria Tur'un Hırvatistan finali iptal edilmişti.
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