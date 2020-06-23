23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yollarını ayırdı

Son dakika: Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yollarını ayırdı

Son dakika haberine göre; Ankaragücü başkanı , teknik direktör  ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

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Giriş Tarihi: 23.06.2020
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İşte Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Hocamız M.R.Akçay ile ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

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