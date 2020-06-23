Son dakika: Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yollarını ayırdı

İşte Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Hocamız M.R.Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.