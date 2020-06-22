22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'dan maske anlaşması

Trabzonspor'dan maske anlaşması

2 kupada emin adımlarla ilerleyen , mali çalışmalarına da devam ediyor. Sergilediği futbolla alkış toplayan Trabzonspor, önemli ticari anlaşmalar yapmaya başladı. Bordo mavililer, sağladığını duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
ABONE OL
TRABZONSPOR'DAN MASKE ANLAŞMASI

Kulübünün, sağladığı bildirildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ arasında maske sponsorluğu ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019-2020 sezonu sonuna kadar Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ, maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, şirketimize 800 bin lira+KDV ödeyecektir."

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA