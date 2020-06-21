Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Kasımpaşa da Fenerbahçe'yi yıllar sonra devirdi

Ali Koç Başkanlığı'nda 2. sezonunu geçiren Fenerbahçe, bir kez daha şampiyonluk yarışından koptu. Sarı lacivertliler liderlik potasından kopmasının yanı sıra rakiplerine karşı yıllardır devam eden üstünlüklerini de kaybetti.

AÇILIŞI GALATASARAY YAPTI

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray, 21 yıl sonra Kadıköy'den 3 puanla dönmeyi başardı. 21. dakikada Max Kruse ile öne geçen Fenerbahçe, kalan dakikalarda Galatasaray'ın üstünlüğüne boyun eğdi.

Donk'un 40. dakikada eşitlediği mücadelede goller 2. yarıda da devam etti. Galatasaray 21 yıl sonra Kadıköy'de gelen zafere 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru'nun golleriyle uzandı.

TRABZONSPOR 23 YIL SONRA KAZANDI

Galatasaray gibi yıllar sonra Kadıköy'de galip gelen bir diğer takım da Trabzonspor oldu.

Trabzonspor en son 23 Ağustos 1997'de Kadıköy'de karşılaştığı Fenerbahçe'yi Hami Mandıralı, Orhan Çıkrkçı ve Ünal Karaman'ın golleriyle 3-1 yenmişti. Sarı lacivertlilerin tek golü ise Erol Bulut'tan gelmişti.

23 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemeyen Karadeniz Fırtınası, yine aynı skorla kazanarak hasreti sonlandırdı.

KASIMPAŞA DA HASRETİ BİTİRDİ

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek, ligde 8 sene sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyet almış oldu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye karşı olan galibiyet hasretini bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe'yi Mame Thiam ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek, puanını 32'ye yükseltmiş oldu.

Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 29 Eylül 2012'de 2-0'lık skorla alan Kasımpaşa'nın söz konusu tarihten sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmuyordu. Lacivert-beyazlılar, alınan 3 puan ile 8 yıllık galibiyet hasretine noktayı koymuş oldu.