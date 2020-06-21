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Sergen Yalçın istedi yönetim harekete geçti! Caner Erkin ile yollar ayrılıyor

Denizlispor maçını altyapıdan 4 oyuncuyla tamamlayan 'ta Teknik Direktör , "Beşiktaş seneye bütün kupalara talip olacak bir kadro kuracak" dedi, yönetim çalışmalara başladı. Öte yandan Sergen Yalçın'ın Denizlispor maçında yedek bıraktığı milli futbolcu ile yollar ayrılıyor.

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Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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SERGEN YALÇIN İSTEDİ YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Denizlispor karşısında alınan 5-1'lik galibiyet sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önümüzdeki sezon için yaptığı basın toplantısında mesajlar verdi.

Maçı altyapıdan yetişen 4 oyuncuyla tamamlayan ve kadroyu gençleştirmek isteyen Yalçın, "Beşiktaş'ta 11 genç oynamaz. Bu takım seneye bütün kupaları almak için sezona başlayacak" diyerek mesajını verdi.

Rıdvan ve Ersin'e çok güvenen, Erdoğan ve Kartal'ı da değerlendirmek isteyen Yalçın, önümüzdeki sezon kiralıktan dönecek olan Oğuzhan ve Fatih Aksoy'u da planlarının arasında düşünüyor.

CANER ERKİN GÖZDEN ÇIKARILDI
'ta son oynanan ve Denizlispor karşılaşmalarında yedek kalan 'le yollar ayrılıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun kadrodan ayrılmasında sakınca görmeyen Yalçın, bu bölgede yeni bir transfer istiyor. 'ın istediği isim, forması giyen N'Sakala. 'le anlaşılmasını da isteyen Yalçın, Adem Ljajic için de raporunu önümüzdeki haftalarda sunacak.

Savunmadan Vida ve Roco'ya teklifler gelmesi halinde değerlendirilmesini isteyen 47 yaşındaki teknik adam, ayrıca için de girişimlerin başlamasından yana. Sergen Yalçın'ın takıma oynattığı coşkulu futboldan çok memnun olan siyah-beyazlı yöneticiler, önümüzdeki sezonun bütçesi doğrultusunda çalışmalara başlayacak.

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