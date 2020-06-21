21 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Çaykur Rizespor'da korona sonuçları açıklandı

Son dakika: Çaykur Rizespor'da korona sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... 'in 28. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV 'a konuk olacak , yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.06.2020
ABONE OL
ÇAYKUR RİZESPOR'DA KORONA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Yeşil-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, maçı öncesi teknik ekip, futbolcu ve görevli yöneticilere yapılan PCR testlerinin tamamının negatif olarak raporlandığı belirtilerek, "Çaykur Rizespor ailesi olarak salgın önlemleri kapsamında sürdürdüğümüz hassasiyeti tüm birimlerimiz ile uygulamaya devam etmekteyiz. Bu sürecin bir an önce sonlanmasını umarak herkese sağlıklı günler dileriz." ifadesine yer verdi.

Son çalışmasını bugün Rize'de gerçekleştirecek temsilcisi, akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA