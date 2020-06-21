Alanyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da yapılan Kovid-19 test sonuçları açıklandı
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor'da maç öncesi yapılan Kovid-19 test sonuçları açıklandı.
Trabzonspor, rutin olarak yapılan corona virüsü test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanılmadığını duyurdu.
Bordo-mavililerin internet sitesinde şu ifadeler kullanıldı:
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız KOVİD-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır."
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