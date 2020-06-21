Alanyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da yapılan Kovid-19 test sonuçları açıklandı

Trabzonspor, rutin olarak yapılan corona virüsü test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanılmadığını duyurdu.

Bordo-mavililerin internet sitesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız KOVİD-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır."