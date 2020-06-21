21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Spor Haberleri Alanyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da yapılan Kovid-19 test sonuçları açıklandı

Alanyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da yapılan Kovid-19 test sonuçları açıklandı

'in 28. haftasında ile karşılaşacak olan lider 'da maç öncesi yapılan Kovid-19 test sonuçları açıklandı.

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Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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TRABZONSPOR'DA KOVİD-19 TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

, rutin olarak yapılan corona virüsü test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanılmadığını duyurdu.

Bordo-mavililerin internet sitesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız KOVİD-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır."

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