Konyaspor - Sivasspor CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk potasında bulunan Sivasspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 28. haftasında 52 puanla 3.sırada bulunan Demir Grup Sivasspor, deplasmanda 26 puanla 16. sırada bulunan İttifak Holding Konyaspor'la mücadele ediyor.
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İLK 11'LER
İH Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic
DG Sivasspor: Samassa, Uğur, Appindangoye, Fatih, Erdal, Goiano, Caner, Erdoğan, Yasin, Claudemir, Kone
SİVASSPOR'DA 2 İSİM KART SINIRINDA
Demir Grup Sivasspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye ve kaleci Mamado Samassa, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçında mücadele edemeyecek.
EMRE KILINÇ YOK!
Sivasspor'un etkili ismi Emre Kılınç zorlu İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemiyor. Yıldız isim geçtiğimiz hafta Denizlispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.
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