Konyaspor - Sivasspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 28. haftasında 52 puanla 3.sırada bulunan Demir Grup Sivasspor, deplasmanda 26 puanla 16. sırada bulunan İttifak Holding Konyaspor'la mücadele ediyor.

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İLK 11'LER

İH Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic

DG Sivasspor: Samassa, Uğur, Appindangoye, Fatih, Erdal, Goiano, Caner, Erdoğan, Yasin, Claudemir, Kone

SİVASSPOR'DA 2 İSİM KART SINIRINDA

Demir Grup Sivasspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye ve kaleci Mamado Samassa, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçında mücadele edemeyecek.

EMRE KILINÇ YOK!

Sivasspor'un etkili ismi Emre Kılınç zorlu İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemiyor. Yıldız isim geçtiğimiz hafta Denizlispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.