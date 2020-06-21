21 Haziran 2020, Pazar
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Kasımpaşa Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi

Kötü bir sezon geçiren karşısında 2-0 galip gelen , sarı lacivertlileri 8 sezon sonra yenmeyi başardı. Kasımpaşa'nın 8 yıllık hasretini bitiren goller, Thiam ve 'dan geldi.

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Giriş Tarihi: 21.06.2020
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FENERBAHÇE'Yİ 8 YIL SONRA YENDİ

, 'in 28. haftasında 'yi 2-0 mağlup ederek, ligde 8 sene sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyet almış oldu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye karşı olan galibiyet hasretini bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe'yi Mame Thiam ve 'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek, puanını 32'ye yükseltmiş oldu.

Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 29 Eylül 2012'de 2-0'lık skorla alan Kasımpaşa'nın söz konusu tarihten sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmuyordu. Lacivert-beyazlılar, alınan 3 puan ile 8 yıllık galibiyet hasretine noktayı koymuş oldu.

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