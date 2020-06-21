Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Gaziantep maçı öncesi flaş karar
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez tribünde olacak. Başkan Cengiz, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçı locadan takip edecek.
Geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın ligdeki kritik Gaziantep FK maçında yalnız bırakmayacak.
Başkan Cengiz, Galatasaray'ın bu akşam Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'nda locada izleyecek.
''BAŞKANIM SENİN İÇİN ŞAMPİYON OLACAĞIZ''
Galatasaray'da yöneticiler, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçı öncesi Mustafa Cengiz'i ziyaret etmiş ve şampiyonluk sözü vermişti. Yöneticiler, ''Başkanım senin için şampiyon olacağız'' sözlerini kullanmıştı.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi iki golle geçti
- Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
- Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması
- Kayserispor, Gençlerbirliği karşısında iki golle güldü
- Trabzonspor, Alanyaspor karşısına nasıl çıkacak?
- Çaykur Rizespor'da korona sonuçları açıklandı
- Sergen Yalçın istedi yönetim harekete geçti
- Erman Toroğlu'ndan Kalkavan'a çok sert sözler: Rezilliğin son perdesi
- Denizlispor: 1 Beşiktaş: 5 MAÇ SONUCU
- Trabzonspor'da Kovid-19 test sonuçları açıklandı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101 perşembe indirimlerinde "Elektrikli Bisiklet" dikkat çekiyor!
- BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: LGS iptal mi oldu? LGS sınavı yeniden mi yapılacak?
- LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları
- Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?
- MEB: LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS sınav soruları ve cevapları 2020! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil sınav soruları görüntüleme
- Zirve karıştı! 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! STSL 28. hafta fikstürü
- Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?