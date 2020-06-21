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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Gaziantep maçı öncesi flaş karar

Başkanı geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez tribünde olacak. Başkan Cengiz, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçı locadan takip edecek.

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Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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CENGİZ'DEN GAZİANTEP MAÇI ÖNCESİ FLAŞ KARAR

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun tedavi gören Kulübü Başkanı , sarı kırmızılı takımın ligdeki kritik Gaziantep FK maçında yalnız bırakmayacak.

Başkan Cengiz, Galatasaray'ın bu akşam Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'nda locada izleyecek.

''BAŞKANIM SENİN İÇİN ŞAMPİYON OLACAĞIZ''

Galatasaray'da yöneticiler, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçı öncesi Mustafa Cengiz'i ziyaret etmiş ve şampiyonluk sözü vermişti. Yöneticiler, ''Başkanım senin için şampiyon olacağız'' sözlerini kullanmıştı.

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