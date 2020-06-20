Zirve karıştı! 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! STSL 28. hafta fikstürü
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının ardından ara verilen Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Dün oynanan Ankaragücü - Başakşehir maçı ile puan durumu değişikliğe uğradı. Bugün oynanacak maçlar ile yeniden şekillenecek puan durumu tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl? İşte Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
Süper Lig puan durumu nasıl? Süper Lig 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig geçtiğimiz hafta başlamıştı. Şampiyonluk yarışının sürdüğü Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin tamamlanmasına 7 hafta kala liderlik için takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl? İşte Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
19 HAZİRAN CUMA
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1 - 2
20 HAZİRAN CUMARTESİ
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
21 HAZİRAN PAZAR
18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
22 HAZİRAN PAZARTESİ
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
SÜPER LİG PUAN DURUMU (28. HAFTA)
28. hafta oynanan maç sonuçlarına göre puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|28
|17
|8
|3
|54
|26
|28
|59
|2
|Trabzonspor
|27
|16
|8
|3
|62
|29
|33
|56
|3
|Sivasspor
|27
|15
|7
|5
|48
|29
|19
|52
|4
|Galatasaray
|27
|14
|8
|5
|44
|22
|22
|50
|5
|Beşiktaş
|27
|13
|5
|9
|41
|34
|7
|44
|6
|Alanyaspor
|27
|12
|7
|8
|44
|27
|17
|43
|7
|Fenerbahçe
|27
|12
|7
|8
|48
|35
|13
|43
|8
|Göztepe
|27
|10
|7
|10
|32
|33
|-1
|37
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|37
|42
|-5
|33
|10
|Antalyaspor
|27
|8
|9
|10
|31
|44
|-13
|33
|11
|Denizlispor
|27
|8
|7
|12
|26
|35
|-9
|31
|12
|Gençlerbirliği
|27
|8
|7
|12
|35
|45
|-10
|31
|13
|Kasımpaşa
|27
|8
|5
|14
|40
|51
|-11
|29
|14
|Rizespor
|27
|8
|4
|15
|28
|44
|-16
|28
|15
|Konyaspor
|27
|5
|11
|11
|22
|35
|-13
|26
|16
|Yeni Malatyaspor
|27
|6
|7
|14
|39
|42
|-3
|25
|17
|Ankaragücü
|28
|5
|9
|14
|25
|48
|-23
|24
|18
|Kayserispor
|27
|5
|7
|15
|29
|64
|-35
|22
FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 34. RANDEVUDA
Süper Lig'in 28. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Fenerbahçe, ligde geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerken puanını 43'e yükseltmişti.
Sarı-lacivertliler, hafta içinde ise Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti.
EMRE BELÖZOĞLU CEZALI
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak.
Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü.
SERDAR'IN DURUMU BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini koruyor.
Tecrübeli stoper, Trabzonspor maçında sakatlanmış ve yerini Jailson'a bırakmıştı.
Serdar Aziz'in durumu, maç saatinde belli olacak.
3 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
Lig maçlarının 26'sını sarı-lacivertliler, 3'ünü lacivert-beyazlılar kazandı
İki ekip arasında geride kalan 33 maçtan 26'sını Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 81 golüne, Kasımpaşa 30 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı ev sahibi Fenerbahçe 3-2 kazandı.
KASIMPAŞA 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 14 maçta galip gelemedi.
Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 14 maçtan 12'sini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.
KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR
Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi 9. kez ağırlayacak.
İki takım arasında Kasımpaşa'daki statta oynanan tamamı Süper Lig'deki 8 müsabakadan 7'sini konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı.
Deplasmandaki son 6 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe, Kasımpaşa'da toplam 20 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 7 gol gördü.
Geçen sezon Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan lig maçını Fenerbahçe 3-1 kazandı.
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