19 Haziran 2020, Cuma
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UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu! Peki Trabzonspor lisans alabildi mi?

Son dakika spor haberi; () , 2020-2021 sezonu için ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Listede UEFA tarafından 1 yıl Avrupa Kupaları'ndan men edilen da lisans almaya hak kazanan kulüpler arasında. İşte, önümüzdeki sezon UEFA lisansı almaya hak kazanan kulüpler.

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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UEFA SÜPER LİG'DE LİSANS ALAN KULÜPLERİ AÇIKLADI

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
" Kulüp yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler yönünden inceledi ve 2020-2021 sezonu için ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda 19 Erkek ve 4 Kadın Kulübünün UEFA Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan 'den Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş A.Ş., BTC Türk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe A.Ş., Fraport-Tav Antalyaspor, Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir FK ve Trabzonspor A.Ş., ile TFF 1.Lig'den İstanbulspor A.Ş. ve Kadınlar Liginden ALG Spor Kulübü UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 53 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

Süper Lig'den Gençlerbirliği ile TFF 1 . Lig'den Adana Demirspor, Altınordu A.Ş. ve Keçiörengücü ile TFF 2. Lig'den GMG Kırklarelispor, Hacettepe Spor , Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu FK ve Yılport Samsunspor, kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.
Buna göre; 14 Kulüp UEFA Lisansı, 9 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Kurul, kalan 53 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı."

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