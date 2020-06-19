19 Haziran 2020, Cuma
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Başakşehir Ankaragücü'nü 2-1 yendi

'in 28. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olan , 2. yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzandı. Başkent ekibini 2-1 yenen Başakşehir, 59 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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BAŞAKŞEHİR BAŞKENTTE 3 PUANI KAPTI

Ankaragücünün tek golü 12. dakikada Rodrigues'den gelirken, 'in golleri 58. dakikada Aleksic, 78. dakikada Visca'da geldi.

Detaylar gelecek...

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