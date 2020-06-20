20 Haziran 2020, Cumartesi
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Galatasaray koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

resmi internet sitesinden koronavirüs test sonuçları hakkında açıklama yapıldı. Koronavirüs testine giren oyunculardan, teknik heyete, sağlık ve idari personele kadar herkesin sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 20.06.2020
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GALATASARAY TEST SONUÇLARINI AÇIKLADI

Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (19 Haziran) yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."

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