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'İstanbul Emniyeti’nin futbol katımı İEM İLTER üst lige çıktı

Emniyeti’nin futbol takımı İLTER, koronavirüs salgını öncesi grubunda liderliği elinde tutuyordu. Virüs ardından iptal edilen lig müsabakaları sonrası ’nun almış olduğu kararla takım bir üst lig olan 1. Amatör kümede mücadele etmeye hak kazandı. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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EMNİYET’İN İLTER’İ ÜST LİGE ÇIKTI

Müdürlüğü talimatları doğrultusunda 4 Aralık 2019 tarihinde kurulan Emniyet İlter Kültür Sanat ve Spor Kulübü ( İLTER) ile ilgili güzel bir gelişme yaşandı.

LİDER OLDU

Edinilen bilgiye göre, İEM İLTER Futbol Kulübü İstanbul 2. Amatör Lig sekizinci grupta 1 Şubat günü müsabakalarına başladı. 10 takımlı grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grubunda lider oldu.

1. AMATÖR KÜMEDE MÜCADELE ETMEYE HAK KAZANDI

COVİD-19 tedbirleri kapsamında iptal edilen amatör lig müsabakaları sonucunda 'nun almış olduğu karar doğrultusunda grubunu şampiyon olarak tamamlayan takım bir üst lig olan 1. Amatör kümede mücadele etmeye hak kazandı.

"VATANIN KORUYUCUSU"

Adını Türkçe'de 'Vatanın Koruyucusu' anlamına gelen İLTER isminden alan takımın oyuncularının tamamı Emniyet Personellerin'den oluşuyor. Takımın bünyesinde, 2 antrenör ile 28 sporcu bulunurken çalışmalarını Stadı'nda yaptığı biliniyor. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

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