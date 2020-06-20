'İstanbul Emniyeti’nin futbol katımı İEM İLTER üst lige çıktı
İstanbul Emniyeti’nin futbol takımı İEM İLTER, koronavirüs salgını öncesi grubunda liderliği elinde tutuyordu. Virüs ardından iptal edilen lig müsabakaları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu kararla takım bir üst lig olan 1. Amatör kümede mücadele etmeye hak kazandı. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…
İstanbul Emniyet Müdürlüğü talimatları doğrultusunda 4 Aralık 2019 tarihinde kurulan İstanbul Emniyet İlter Kültür Sanat ve Spor Kulübü (İEM İLTER) ile ilgili güzel bir gelişme yaşandı.
LİDER OLDU
Edinilen bilgiye göre, İEM İLTER Futbol Kulübü İstanbul 2. Amatör Lig sekizinci grupta 1 Şubat günü müsabakalarına başladı. 10 takımlı grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grubunda lider oldu.
1. AMATÖR KÜMEDE MÜCADELE ETMEYE HAK KAZANDI
COVİD-19 tedbirleri kapsamında iptal edilen amatör lig müsabakaları sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karar doğrultusunda grubunu şampiyon olarak tamamlayan takım bir üst lig olan 1. Amatör kümede mücadele etmeye hak kazandı.
"VATANIN KORUYUCUSU"
Adını Türkçe'de 'Vatanın Koruyucusu' anlamına gelen İLTER isminden alan takımın oyuncularının tamamı Emniyet Personellerin'den oluşuyor. Takımın bünyesinde, 2 antrenör ile 28 sporcu bulunurken çalışmalarını İBB Beyoğlu Stadı'nda yaptığı biliniyor. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)
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