18 Haziran 2020, Perşembe
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Feghouli'den Uygur Türklerine destek

'ın Cezayirli yıldızı , destek verdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Feghouli, "Uygurların hayatı değerlidir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020
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FEGHOULİ'DEN UYGUR TÜRKLERİNE DESTEK

'ın Cezayirli futbolcusu , 'in Sincan 'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek destek verdi.

Feghouli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uygurların hayatı değerlidir." ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcu de daha önce Uygur Türklerine destek vermek amacıyla paylaşımda bulunmuştu.

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