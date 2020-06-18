Feghouli'den Uygur Türklerine destek
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Uygur Türklerine destek verdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Feghouli, "Uygurların hayatı değerlidir." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek Uygur Türklerine destek verdi.
Feghouli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uygurların hayatı değerlidir." ifadelerini kullandı.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de daha önce Uygur Türklerine destek vermek amacıyla paylaşımda bulunmuştu.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- UEFA kararını verdi!
- Hüseyin Cimşir'den iki kupa mesajı
- Trabzonspor'dan Kadıköy Hatırası paylaşımı
- TFF'den Trabzonspor'un cezası hakkında açıklama
- "Müzede yer açın kupalarla geliyoruz"
- Sörloth'tan Emre'ye şok sözler!
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
- İşte siyah-beyazlıların yeni kaleci adayı!
- Belözoğlu ve Demirel arasında dikkat çeken konuşma!
- Nihat Özdemir Fenerbahçe'den istifa etti!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: YKS tarihi değişecek mi? YKS ertelenecek mi? 2020 YKS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?
- Son dakika: ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi...
- BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Çay makinesi, kızartma tenceresi dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri
- Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler
- Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
- Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman?
- Son dakika: Şanlıurfa Hilvan'da korkutan deprem! 17 Haziran AFAD son depremler
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih nasıl yapılır? 3000 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları