16 Haziran 2020, Salı
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Andone'den flaş sakatlık açıklaması

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan 'ın Rumen golcüsü Florin , açıklamalarda bulundu. Sezonu kapatan Andone, "Yaşadığım sakatlıklar nedeniyle bu harika kulübe gelirken hedeflediğim şeyleri gerçekleştiremedim ve insanları hayal kırıklığına uğrattım. Sizlerden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020
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ANDONE'DEN FLAŞ SAKATLIK AÇIKLAMASI

'ın Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Rumen futbolcusu Florin , sezonun kendisi için bittiğini belirtti.

"SEZON BENİM İÇİN BİTTİ"

Instagram hesabından açıklama yapan Andone, "Nasıl veya nereden başlayacağımı bilmiyorum ama duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim için endişelenen ve destek mesajları atan herkese kalpten teşekkürler ediyorum. Sezon benim için bitti. Yaşadığım iki sakatlık nedeniyle çok zor bir sezondu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyleyen Rumen futbolcu, "Yaşadığım sakatlıklar nedeniyle bu harika kulübe gelirken hedeflediğim şeyleri gerçekleştiremedim ve insanları hayal kırıklığına uğrattım. Sizlerden özür diliyorum. Galatasaray'a çok fazla katkı sağlayamama rağmen bu harika kulübün formasını giyerken çok ayrıcalıklı hissettim. Sizlere desteğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum " şeklinde konuştu.

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