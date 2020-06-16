Son dakika: Trabzonspor'dan KAP'a açıklama: İtirazımızı yaptık

Trabzonspor Kulübü, UEFA'nın verdiği 1 yıl men cezasının ardından CAS'a gitmişti. Bordo-mavililerden konuyla ilgili açıklama geldi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur.