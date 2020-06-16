Son dakika: Trabzonspor'dan KAP'a açıklama: İtirazımızı yaptık
Son dakika haberi... Trabzonspor'dan son dakika açıklaması geldi. Bordo-mavili kulüp, UEFA'nın men kararına ilişkin itirazda bulunulduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, UEFA'nın verdiği 1 yıl men cezasının ardından CAS'a gitmişti. Bordo-mavililerden konuyla ilgili açıklama geldi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Işıl Alben, Galatasaray'a veda etti!
- Düsseldorf-Adana seferinde koronavirüs paniği
- 28. haftanın hakemleri belli oldu!
- Beşiktaş'ta kaleye yeni aday...
- Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması
- UEFA'dan Muslera mesajı
- Sivasspor'un zirve inadı sürüyor
- Barcelonalı yıldız Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
- Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda?
- Fatih Terim'den Muslera açıklaması
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?
- Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler?
- TOKİ Samsun 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Samsun Canik ve Atakum kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasağı kalktı mı? Kocaeli girişler ne zaman başlayacak?
- Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? 2020 Ziraat Türkiye Kupası FB TS maçı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu?
- KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler?
- BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı kampanyaları
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 Hemşire, ebe alımı şartları neler?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş sürüyor... 16 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- 15 Haziran korona son durum: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?