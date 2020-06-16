16 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Trabzonspor'dan KAP'a açıklama: İtirazımızı yaptık

Son dakika haberi... 'dan son dakika açıklaması geldi. Bordo-mavili kulüp, 'nın men kararına ilişkin itirazda bulunulduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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TRABZONSPOR'DAN KAP'A AÇIKLAMA

Kulübü, 'nın verdiği 1 yıl men cezasının ardından CAS'a gitmişti. Bordo-mavililerden konuyla ilgili açıklama geldi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur.

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