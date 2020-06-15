Sivasspor, Denizlispor'u tek golle geçti
Süper Lig'in 27.haftasının son maçında zirve yarışını sürdürmek isteyen Sivasspor, Denizlispor'u konuk etti. Kırmızı beyazlı ekip rakibini mağlup etti ve ligde 3.sıraya yükseldi.
Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 45+2. dakikada Claudemir'in asistinde Yatabare ile geldi.
Denizlispor'da Zeki Yavru, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldi ve deplasman ekibi uzun süre 10 kişi mücadele etti
LİGDE ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından puanını 52 yapan Sivasspor, Galatasaray'ın 2 puan önünde, 3. sıraya yükseldi. 3 maç sonra yenilgi alan Denizlispor ise 31 puanla 11. sırada kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
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