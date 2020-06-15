16 Haziran 2020, Salı
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Sivasspor, Denizlispor'u tek golle geçti

'in 27.haftasının son maçında zirve yarışını sürdürmek isteyen , 'u konuk etti. Kırmızı beyazlı ekip rakibini mağlup etti ve ligde 3.sıraya yükseldi.

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'in 27. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 45+2. dakikada Claudemir'in asistinde Yatabare ile geldi.

Denizlispor'da , 44. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldi ve deplasman ekibi uzun süre 10 kişi mücadele etti

LİGDE ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından puanını 52 yapan Sivasspor, 'ın 2 puan önünde, 3. sıraya yükseldi. 3 maç sonra yenilgi alan Denizlispor ise 31 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor deplasmanda ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde 'ı konuk edecek.

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