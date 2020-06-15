Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber
Son dakika haberi... Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavili takımın Arjantinli yıldızı Jose Sosa, sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli takımla oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
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Sosa, tıpkı Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Göztepe maçında olduğu gibi kafileyle birlikte İstanbul'a giderek takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacak.
Kas ağrıları bulunan tecrübeli orta saha oyuncusunun bir süre daha dinlendirileceği öğrenildi.
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