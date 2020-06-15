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Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber

Son dakika haberi... 'un Arjantinli yıldızı , yarı final rövanş karşılaşmasında 'ye karşı forma giyemeyecek.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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TRABZONSPORLU YILDIZ F.BAHÇE MAÇINDA YOK!

yarı final rövanş maçında Ülker Stadı'nda ile karşılaşacak olan 'a kötü haber geldi. Bordo-mavili takımın Arjantinli yıldızı , sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli takımla oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

TAKIMLA İSTANBUL'A GELECEK

Sosa, tıpkı Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Göztepe maçında olduğu gibi kafileyle birlikte İstanbul'a giderek takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacak.

Kas ağrıları bulunan tecrübeli orta saha oyuncusunun bir süre daha dinlendirileceği öğrenildi.

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