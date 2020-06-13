Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında İstanbul'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Karşılaşmada Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcı, Mustafa Öğretmenoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Yarı final ilk maçını Trabzonspor evinde 2-1 kazanmıştı.