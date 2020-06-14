Gaziantep FK: 1 Ankaragücü: 1 | Maç sonucu
Son dakika haberi... Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile Ankaragücü karşı karşıya gelirken, zorlu mücadele Maxim ve Scarione'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı. Ligin rahat takımı Gaziantep FK puanını 33'e yükseltirken, düşme hattındaki Ankaragücü ise puanını 24 yaptı.
Süper Lig'in 27. haftasındaki Gaziantep FK, MKE Ankaragücü karşısında maçının ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Maxim'in sol kanatta serbest vuruştan ceza sahası içerisinde gönderdiği ortaya, müsait durumdaki Muhammet Demir'in yaptığı kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden dışarı çıktı.
25. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kulusic'in ceza sahası içerisinde Maxim'a yaptığı faul sonucu, Hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Maxim'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
30. dakikada Güray Vural'ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya, arka direkteki Djilobodji'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.
34. dakikada sol kanattan Djilobodji'nin önünden topu kapan Rodrigues, rakiplerini geçip erek ceza sahası içerisine girerek çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın hakemi Mete Kalkavan, karşılaşma öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı gömlek renginin MKE Ankaragücü takım formasıyla aynı renkte olması nedeniyle uyardı. Sumudica, Kalkavan ile girdiği diyalog sonrası sarı kart gördü. Sumudica, ilk yarının sonlarına doğru gömleğinin üzerine yeşil yelek giydi.
Hakem Mete Kalkavan, maç sırasında da MKE Ankaragücü teknik ekibinde görevli masör Ferit Şenaydın'a sarı gösterdi.
İKİNCİ YARI
47. dakikada Pinto'nun pasında topla buluşan Lukasik'in cezası sahası dışından çektiği şutta top kalenin yanından dışarı çıktı.
51. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Atila Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep FK savunması topu uzaklaştıramadı. Ceza saha dışında Orgill'in pasında topla buluşan Scarione'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
55. dakikada Scarione'nin pasıyla topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.
64. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Scarione, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Scarione'nin vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.
68. dakikada Atila Turan'ın sağ kanatta serbest vuruştan yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.
88. dakikada Michalak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kitsiou, Djilobodji'yi geçtikten sonra Günay'la karşı karşıya kaldı. Kitsiou'nun vuruşunda Günay Güvenç topu kurtardı.
90+2. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Michalak'ın vuruşunda Günay Güvenç topu kornere çeldi.
Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Muslera'nın kaval kemiği kırıldı
- Fenerbahçe'ye Nijeryalı gol makinesi
- Flaş gelişme! Formasını yere atmıştı
- Bingöl'e geçmiş olsun mesajları
- Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı 2-0 yendi
- Trabzonspor'dan CAS'a resmi başvuru
- Gençlerbirliği evinde 2-1 kazandı
- Andone'nin sağ ön çapraz bağında yırtık şüphesi
- Türkiye'de yaz transfer döneminin tarihlerini belli oldu
- Fenerbahçe'den Muslera'ya ''geçmiş olsun'' mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
- SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları