14 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Enes Ünal attı Valladolid kazandı

Enes Ünal attı Valladolid kazandı

'da futbol 3 ay sonra yeniden başladı. 'da forması giyen milli futbolcumuz , 2-1 kazandıkları Leganes maçında bir gol attı.

SPOR
Giriş Tarihi: 14.06.2020
ABONE OL
ENES ÜNAL ATTI VALLADOLİD KAZANDI

1. Futbol Ligi'nin () 28'inci hafta mücadelesinde , deplasmanda Leganes'i 2-1 mağlup ederken, milli futbolcu bir gol kaydetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra tekrar başlayan La Liga'da Leganes, evinde Real Valladolid'i ağırladı.

Konuk ekip Real Valladolid'e 2 - 1'lik galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada milli futbolcu Enes Ünal ve 54'üncü dakikada Ruben Alcaraz kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 84'üncü dakikada penaltıdan Oscar Rodriguez attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 88'inci dakikada oyundan alındı.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA