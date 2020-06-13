Sevilla'dan Galatasaray'a Türkçe Fernando mesajı
Sevilla, Galatasaray'dan transfer ettikleri Fernando'nun Endülüs derbisinde Real Betis'e gol atmasının ardından bugün Türkçe bir paylaşımda bulundu. Twitter hesaplarından Galatasaray'ı etiketleyen Sevilla, Fernando için "Derbilerin Aslanı" ifadelerini kullandı.
La Liga takımlarından Sevilla, Endülüs derbisinde Real Betis'e gol atan eski Galatasaraylı oyuncu Fernando ile ilgili Türkçe paylaşım yaptı.
İspanyol ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fernando'nun dün Real Betis'e ve Galatasaray formasıyla da Beşiktaş'a gol attıktan sonra çekilmiş fotoğraflarına yer verilip, Türkçe olarak "Derbilerin aslanı" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca, Galatasaray'ın sosyal medya hesabı da etiketlendi.
Dün oynanan karşılaşmada Sevilla, Real Betis'i 2-0 mağlup ederken, Brezilyalı oyuncu 62. dakikada takımının ikinci golünü kaydetmişti.
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