13 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Sevilla'dan Galatasaray'a Türkçe Fernando mesajı

Sevilla'dan Galatasaray'a Türkçe Fernando mesajı

, 'dan transfer ettikleri 'nun Endülüs derbisinde 'e gol atmasının ardından bugün Türkçe bir paylaşımda bulundu. Twitter hesaplarından Galatasaray'ı etiketleyen Sevilla, Fernando için "Derbilerin Aslanı" ifadelerini kullandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
ABONE OL
SEVİLLA'DAN GALATASARAY'A TÜRKÇE MESAJ

takımlarından , Endülüs derbisinde 'e gol atan eski Galatasaraylı oyuncu ile ilgili Türkçe paylaşım yaptı.

İspanyol ekibinin hesabından yapılan paylaşımda, Fernando'nun dün Real Betis'e ve formasıyla da 'a gol attıktan sonra çekilmiş fotoğraflarına yer verilip, Türkçe olarak "Derbilerin aslanı" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, Galatasaray'ın sosyal medya hesabı da etiketlendi.

Dün oynanan karşılaşmada Sevilla, Real Betis'i 2-0 mağlup ederken, Brezilyalı oyuncu 62. dakikada takımının ikinci golünü kaydetmişti.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA