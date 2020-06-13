14 Haziran 2020, Pazar
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Antalyaspor İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

, 'in 27. haftasında 'u ağırladı. İlk 45 dakika 2 gol bulan Akdeniz ekibi, siyah beyazlılar karşısında 3 puana uzandı. Antalyaspor'un golleri Sinan Gümüş ve Amilton'dan gelirken, Beşikta��'ın tek golünü atan isim Ljajic oldu. 2-1

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Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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İSTANBUL'DA 3 GOLLÜ GECE

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen , kaldığı yerden yeniden başladı. Seyiricisi oynanan 27. hafta mücadelesinde evinde Fraport TAV ile karşı karşıya geldi.

ANTALYASPOR İLK YARIDA 2 GOL BULDU

Konuk Antalyaspor, 15. dakikada Fraport TAV Antalyaspor Sinan Gümüş ile öne geçti. Beşiktaş kalesine yüklenen Antalyaspor'dan Amilton'un vuruşunda top kaleciden geri döndü. Amilton dönen topu arka direğe ortaladı, Sinan Gümüş düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi.

Beşiktaş kalesine akınlarına devam eden Fraport TAV Antalyaspor, Podolski'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Amilton'un gölüyle skoru 2-0 yaptı.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

BEŞİKTAŞ'IN ÇABASI YETMEDİ

İkinci yarıda maça ortak olan ev sahibi Beşiktaş, Ljajic ile buldu. 68. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Lens'in asistini iyi değerlendiren Bosna kökenli Sırp oyuncu Ljajic, farkı bire indirdi. 2-1

Siyah beyazlılar karşılaşmanın kalan dakikalarında gol için ataklarını sıklaştırmasına rağmen skoru değiştiremedi. Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fraport TAV Antalyaspor, 2-1'lik galibiyetle 3 puana uzanan taraf oldu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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