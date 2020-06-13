Antalyaspor İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. İlk 45 dakika 2 gol bulan Akdeniz ekibi, siyah beyazlılar karşısında 3 puana uzandı. Antalyaspor'un golleri Sinan Gümüş ve Amilton'dan gelirken, Beşikta��'ın tek golünü atan isim Ljajic oldu. 2-1
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, kaldığı yerden yeniden başladı. Seyiricisi oynanan 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
ANTALYASPOR İLK YARIDA 2 GOL BULDU
Konuk Antalyaspor, 15. dakikada Fraport TAV Antalyaspor Sinan Gümüş ile öne geçti. Beşiktaş kalesine yüklenen Antalyaspor'dan Amilton'un vuruşunda top kaleciden geri döndü. Amilton dönen topu arka direğe ortaladı, Sinan Gümüş düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi.
Beşiktaş kalesine akınlarına devam eden Fraport TAV Antalyaspor, Podolski'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Amilton'un gölüyle skoru 2-0 yaptı.
Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.
BEŞİKTAŞ'IN ÇABASI YETMEDİ
İkinci yarıda maça ortak olan ev sahibi Beşiktaş, Ljajic ile buldu. 68. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Lens'in asistini iyi değerlendiren Bosna kökenli Sırp oyuncu Ljajic, farkı bire indirdi. 2-1
Siyah beyazlılar karşılaşmanın kalan dakikalarında gol için ataklarını sıklaştırmasına rağmen skoru değiştiremedi. Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fraport TAV Antalyaspor, 2-1'lik galibiyetle 3 puana uzanan taraf oldu.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var?
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
- Trabzonspor maçında Guilherme'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu?
- Malatya'da Kasımpaşa zaferi
- Sevilla'dan Galatasaray'a Türkçe mesaj
- Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
- ''Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor''
- G.Saray'dan flaş açıklama: Mustafa Cengiz...
- Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a çağrı
- Başakşehir Alanyaspor'u 2-0 yendi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
- SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları