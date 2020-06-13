Kasımpaşa Yeni Malatyaspor'u geriden gelerek devirdi
Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Kasımpaşa, deplasmanda 2-1 kazandı. Kasımpaşa 61 ve 67. dakikada sahneye çıkan Mame Thiam'ın golleriyle geriden gelerek 3 puana uzandı.
Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Robin, Mina, Sakıb (Dk. 87 Youssouf), Donald (Dk. 75 Ahmet), Acquah (Dk. 75 Murat), Gökhan, Umut, Bifouma (Dk. 87 Erkan), Kjartansson (Dk. 67 Fofana)
KASIMPAŞA: Ramazan - Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Hadergjonaj, Aytaç (Dk. 86 Pavelka), Quaresma (Dk. 64 Ndongala), Hajradinovic (Dk. 72 Tarkan), Thiam (Dk. 86 Yusuf), Koita
GOLLER: Dk. 45 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor) - Dk. 61 - Dk. 67 Thiam, (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor) - Haddadi, Sarlija (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk Kasımpaşa, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
6'ncı dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan Tirpan tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.
22'nci dakikada Aytaç Kara, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Farnolle kurtardı.
45'inci dakikada Kjartansson'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
47'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Donald'ın çektiği şut çerçeveyi bulmadı.
61'inci dakikada savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Thiam, ceza sahası içerisinde kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Thiam, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 1-1.
67'nci dakikada Thiam ceza sahası dışından sert vurdu, top kaleci Farnolle'nin ulaşamadığı köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşma konuk ekip Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
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