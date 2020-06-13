14 Haziran 2020, Pazar
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Kasımpaşa Yeni Malatyaspor'u geriden gelerek devirdi

'in 27. haftasında 'a konuk olan , deplasmanda 2-1 kazandı. Kasımpaşa 61 ve 67. dakikada sahneye çıkan Mame Thiam'ın golleriyle geriden gelerek 3 puana uzandı.

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Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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MALATYA'DA KASIMPAŞA ZAFERİ

Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Robin, Mina, Sakıb (Dk. 87 Youssouf), Donald (Dk. 75 Ahmet), Acquah (Dk. 75 Murat), Gökhan, Umut, Bifouma (Dk. 87 Erkan), Kjartansson (Dk. 67 Fofana)

KASIMPAŞA: Ramazan - Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Hadergjonaj, Aytaç (Dk. 86 Pavelka), Quaresma (Dk. 64 Ndongala), Hajradinovic (Dk. 72 Tarkan), Thiam (Dk. 86 Yusuf), Koita

GOLLER: Dk. 45 Donald (BtcTurk ) - Dk. 61 - Dk. 67 Thiam, ()

SARI KARTLAR: Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor) - Haddadi, Sarlija (Kasımpaşa)

'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk Kasımpaşa, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

:: MAÇTAN DAKİKALAR ::

6'ncı dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan Tirpan tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

22'nci dakikada Aytaç Kara, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Farnolle kurtardı.

45'inci dakikada Kjartansson'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

47'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Donald'ın çektiği şut çerçeveyi bulmadı.

61'inci dakikada savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Thiam, ceza sahası içerisinde kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Thiam, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 1-1.

67'nci dakikada Thiam ceza sahası dışından sert vurdu, top kaleci Farnolle'nin ulaşamadığı köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşma konuk ekip Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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