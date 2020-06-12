İngiliz kanalı Süper Lig'in yayın haklarını satın aldı
İngiliz kanalı BT Sport, Türkiye Süper Ligi'nin yayın haklarını satın aldığını ve her hafta sonu 3 maçı canlı olarak yayınlayacağını açıkladı. Bu satın alma ligimizin dünyada bilinirliği ve marka değeri açısından büyük bir öneme haiz.
Britanya ve İrlanda'da Bundesliga, Ligue 1, İngiltere Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncısı olan BT Sport, Süper Lig'in de yayın haklarını satın aldığını açıkladı.
Gelişme, "BT Sport, Avrupa'nın en ateşli şampiyonluk yarışına sahne olan Türkiye Süper Ligi, her hafta sonu 3 canlı maç yayınıyla evlerinize gelecek." başlığıyla duyuruldu.
Van Persie yorumculuk yapıyor
Robin van Persie'nin de yorumculuk yaptığı kanaldan yapılan resmi açıklamada, sezon sonuna kadar her hafta sonu 3 maçın canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi. Yapılan anlaşma gereği, sezon sonuna kadar toplam 24 maçın canlı olarak verileceği belirtildi.
Bu hafta sonu yayınlanacak maçların Göztepe - Trabzonspor, Beşiktaş - Antalyaspor ve Rizespor - Galatasaray maçları olduğu açıklandı.
Süper Lig'de İngiltere Premier Lig'de de top koşturmuş olan Alexander Sörloth, Papiss Cisse, Demba Ba, Radamel Falcao, Gael Clichy, Robinho, Emre Belözoğlu isimleri de açıklamanın içerisinde kendisine yer buldu. Ayrıca, Süper Lig'in tarihçesi hakkında da bilgiler verildi.
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