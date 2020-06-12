Fenerbahçe - Kayserispor CANLI ANLATIM
SKoronavirüs pandemisi sebebiyle ara verilen Süper Lig, 27.haftanın ilk maçlarıyla startı veriyor. Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlayacak ve heyecan kaldığı yerden devam edecek. Yeni teknik patronu Tahir Karapınar'la ilk karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe mutlak galibiyet peşinde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak olan karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. Fenerbahçe - Kayserispor canlı anlatım izle...
Fenerbahçe Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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Ligde 40 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertliler son 7 maçında galibiyet alamadı (3 beraberlik, 4 mağlubiyet). Yeni hocası Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Kanarya sahasında kazanarak kalan bölüme iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
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