12 Haziran 2020, Cuma
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Fenerbahçe - Kayserispor CANLI ANLATIM

SKoronavirüs pandemisi sebebiyle ara verilen , 27.haftanın ilk maçlarıyla startı veriyor. Süper Lig'de bu akşam sahasında 'u ağırlayacak ve heyecan kaldığı yerden devam edecek. Yeni teknik patronu 'la ilk karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe mutlak galibiyet peşinde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak olan karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. Fenerbahçe - Kayserispor canlı anlatım izle...

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Giriş Tarihi: 12.06.2020
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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR CANLI ANLATIM

Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen 'in 27. haftasında bugün Hes Kablo 'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Ligde 40 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertliler son 7 maçında galibiyet alamadı (3 beraberlik, 4 mağlubiyet). Yeni hocası yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Kanarya sahasında kazanarak kalan bölüme iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Kayserispor maçı CANLI anlatım izle |Video FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İZLE |VİDEO

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