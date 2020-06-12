Göztepe - Trabzonspor CANLI ANLATIM
Süper Lig'de koronavirüs pandemisi sebebiyle verilen 87 gün aranın ardından takımlar bir kez daha karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren lider Trabzonspor, 27.haftanın ilk maçında İzmir temsilcisi Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Bu akşam saat 21.00'da başlayacak olan Göztepe - Trabzonspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz. Süper Lig'de 53 puanla lider olan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi dışından eksik futbolcu yok.
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İzmir temsilcisi Göztepe, 37 puanla 8.sırada yer alıyor. Sarı kırmızılılar rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor'un Göztepe karşısındaki ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.
Göztepe'nin 11'i: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome
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