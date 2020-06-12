12 Haziran 2020, Cuma
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Göztepe - Trabzonspor CANLI ANLATIM

'de koronavirüs pandemisi sebebiyle verilen 87 gün aranın ardından takımlar bir kez daha karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren lider , 27.haftanın ilk maçında temsilcisi deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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GÖZTEPE - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

Bu akşam saat 21.00'da başlayacak olan - maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz. 'de 53 puanla lider olan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi dışından eksik futbolcu yok.

KARŞILAŞMANIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

temsilcisi Göztepe, 37 puanla 8.sırada yer alıyor. Sarı kırmızılılar rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un Göztepe karşısındaki ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

Göztepe'nin 11'i: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Göztepe Trabzonspor maçı CANLI anlatım izle |Video GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İZLE |VİDEO

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