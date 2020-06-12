Göztepe - Trabzonspor CANLI ANLATIM

Bu akşam saat 21.00'da başlayacak olan Göztepe - Trabzonspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz. Süper Lig'de 53 puanla lider olan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi dışından eksik futbolcu yok.

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İzmir temsilcisi Göztepe, 37 puanla 8.sırada yer alıyor. Sarı kırmızılılar rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un Göztepe karşısındaki ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

Göztepe'nin 11'i: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome