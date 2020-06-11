Son dakika: Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcuların korona virüs test sonuçları açıklandı
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara yedinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
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