11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcuların korona virüs test sonuçları açıklandı

Son dakika: Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcuların korona virüs test sonuçları açıklandı

'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara yedinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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TRABZONSPOR'DA VİRÜS SONUÇLARI BELLİ OLDU

Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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