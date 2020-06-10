10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Eski milli futbolcu Talat Özkarslı vefat etti

Son dakika: Eski milli futbolcu Talat Özkarslı vefat etti

Son dakika haberi... Eski milli futbolcu memleketi 'te vefat etti. Futbolculuk kariyerinde milli takım formasını 2'si kaptanlık olmak üzere 26 kez terleten Talat Özkarslı'nın Gaziantep'te toprağa verileceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 10.06.2020
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ESKİ MİLLİ FUTBOLCU VEFAT ETTİ
'teki amatör kulüpler arasında yer alan Şehreküstü'de futbol hayatına başlayan, buradan da , ve gibi takımlarda forma giyen 82 yaşındaki Özkarslı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Futbolculuk kariyerinde milli takım formasını 2'si kaptanlık olmak üzere 26 kez terleten Özkarslı'nın kentte toprağa verileceği öğrenildi.

1961 yılında Galatasaray'a transfer olan ve orta saha mevkisinde görev yapan Özkarslı, Galatasaray formasıyla 4 ve 4 şampiyonluğu yaşamıştı.

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