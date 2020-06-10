Son dakika: Eski milli futbolcu Talat Özkarslı vefat etti
Son dakika haberi... Eski milli futbolcu Talat Özkarslı memleketi Gaziantep'te vefat etti. Futbolculuk kariyerinde milli takım formasını 2'si kaptanlık olmak üzere 26 kez terleten Talat Özkarslı'nın Gaziantep'te toprağa verileceği öğrenildi.
Gaziantep'teki amatör kulüpler arasında yer alan Şehreküstü'de futbol hayatına başlayan, buradan da Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giyen 82 yaşındaki Özkarslı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.
Futbolculuk kariyerinde milli takım formasını 2'si kaptanlık olmak üzere 26 kez terleten Özkarslı'nın kentte toprağa verileceği öğrenildi.
1961 yılında Galatasaray'a transfer olan ve orta saha mevkisinde görev yapan Özkarslı, Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
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