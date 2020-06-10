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Almanya Kupası ilk finalisti belli oldu

, yarı finalinde karşılaştığı 4. Lig ekibi Saarbrücken’i 3-0 yendi. Deplasmanda net bir skor alan Bayer Leverkusen, finale yükseldi.

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Giriş Tarihi: 10.06.2020
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ALMANYA KUPASI İLK FİNALİSTİ BELLİ OLDU

yarı final karşılaşmasında 4. Lig'de mücadele eden Saarbrücken'i deplasmanda 3-0 yenen finale yükseldi.

Völklingen'deki Hermann-Neuberger Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen, 11. dakikada Moussa Diaby ve 19. dakikada Lucas Alario'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, 58. dakikada Karim Bellarabi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

SON FİNALİST KİM OLACAK?

Diğer finalist, ile arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.

Final karşılaşması 4 Temmuz'da 'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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