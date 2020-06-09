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Trabzonspor'a Sosa'dan müjdeli haber

Lider 'un Cuma akşamı oynacağı Göztepe maçı öncesi müjdeli haber geldi. Bordo mavililerin kaptanı Sosa'nın Göztepe ile oynanacak maçta forma giyeceği açıklandı.

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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TRABZONSPOR'A SOSA'DAN MÜJDELİ HABER

Bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa, antrenmanda girdiği bir ikili mücadelede sakatlanmıştı. Arka adalesinde ağrı hisseden oyuncunun önceki gün idmanı yarıda bıraktığı belirtilirken yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi.

34 yaşındaki futbolcunun Göztepe ile oynanacak mücadelede sahadaki yerini alabileceği ifade edildi.

Tecrübeli oyuncunun bu süreye kadar sağlık ekibinin kontrolünde takımla birlikte çalışacağı kaydedildi. Bu haber en çok teknik direktör Hüseyin Çimşir'i memnun etti.

TRABZONSPOR TAKTİK ÇALIŞTI

, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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