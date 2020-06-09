Son dakika: Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakem belli oldu
Son dakika haberi; Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26. haftada ara verilen Süper Lig maçları 12 Haziran'dan itibaren yeniden başlıyor. TFF 27. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Yeni tip koronvirüs salgını nedeniyle 26. hafta karşılaşmalarının ardından ara verilen Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Daha önce 12 Haziran tarihinde maçların tekrar başlayacağı duyurulmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu 12 Haziran Cuma günü başlayacak olan Süper Lig Cemil Usta sezonunun 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.
İŞTE 27. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER;
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