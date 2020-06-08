Rıza Çalımbay'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın kesin olarak takımdan ayrılacaklarını açıkladı.

A Spor'a konuşan Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç gidiyor. Bitti. Seneye Sivas'ta yoklar. Onlar hak ettiler ve gitmek istiyorlar. Biz de önlerini açtık. Fener'e mi gider, Galatasaray'a mı gider Beşiktaş'a mı gider Trabzon'a mı gider bilmiyorum ama gidiyorlar. Eğer ben kalırsam başka oyuncunun gidişine izin vermeyeceğim. Yine aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Eğer büyük bütçemiz olsaydı devre arasında kaliteli oyuncular alıp şampiyonluğu garantilerdik."