Beşiktaş'tan Cenk Tosun paylaşımı
Beşiktaş resmi sosyal medya hesabı üzerinden eski futbolcusu Cenk Tosun'un doğum gününü kutlayan bir video mesaj yayınladı. Mesaj siyah beyazlı taraftarlardan kısa süre içerisinde büyük beğeni aldı.
Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da kariyerini sürdüren eski futbolcularından Cenk Tosun'un 29. yaş gününü kutladı.
Kulübün Twitter hesabından, milli futbolcunun Beşiktaş formasıyla, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı şık golün videosuyla birlikte, "İyi ki doğdun Cenk Tosun, mutlu yıllar." mesajı paylaşıldı.
İyi ki doğdun @CenkTosun_, mutlu yıllar. 🥳 pic.twitter.com/Rwn1xB5gHZ— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 7, 2020
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