07 Haziran 2020, Pazar
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Beşiktaş'tan Cenk Tosun paylaşımı

resmi sosyal medya hesabı üzerinden eski futbolcusu 'un doğum gününü kutlayan bir video mesaj yayınladı. Mesaj siyah beyazlı taraftarlardan kısa süre içerisinde büyük beğeni aldı.

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Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN CENK TOSUN PAYLAŞIMI

Kulübü, ekibi Everton'da kariyerini sürdüren eski futbolcularından 'un 29. yaş gününü kutladı.

Kulübün Twitter hesabından, milli futbolcunun Beşiktaş formasıyla, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı şık golün videosuyla birlikte, "İyi ki doğdun Cenk Tosun, mutlu yıllar." mesajı paylaşıldı.

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