06 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Son dakika haberi... Kulübü, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve 'ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır'' ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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GALATASARAY'DA KORONAVİRÜS TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, '' Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve 'ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır'' ifadelerine yer verildi.

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