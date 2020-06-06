06 Haziran 2020, Cumartesi
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Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 'de maçlar kaldığı yerden devam edecek. Ligin 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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GALATASARAY, RİZESPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ana bölümünde hazırlık maçı yapılan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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