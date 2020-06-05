Dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu Merih Demiral

İklim Değişikliği ile mücadelede kritik rol oynayan ekvator kuşağının 32° Kuzey ve 38° Güney enlemleri arasında yer alan en önemli iklim parklarından Thor Heyerdahl Climate Park'ta 2015'ten bu yana Birleşmiş Milletler desteği ile 9 milyon Mangrov ağacı dikilirken, hedef 10 sene içerisinde 1 milyar Mangrov ağacı dikmek.

MERİH DEMİRAL: GELECEK YILLARDA DAHA TEMİZ BİR DÜNYADA YAŞAYACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZ ARTTI



Koronavirüs salgınında hayat kötüye giderken dünyanın kendini yenileme fırsatı bulduğunu belirten Merih Demiral, "İklim değişikliğinin hız kazandığı son senelerde insanlık bu tehlikenin yeterince farkında değildi, ancak COVID-19 krizi ile birlikte insanlar için hayat kötüye giderken dünya ise kendini yenilemeye fırsat buldu. Bu gelişim insanlarda iklim değişikliğine olan farkındalığın artmasına sebep olurken aslında bizim için kötü gözüken COVID-19 krizi sonrasında gelecek yıllarda daha temiz bir dünyada yaşayacağımıza olan inancımız arttı" dedi.





"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ASIL MÜCADELEYİ EKVATOR KUŞAĞINDA YAŞAYANLAR VERİYORLAR"



Pandemi sürecinde doğanın zarar görmediği için kendini yenilemeye başladığına dikkat çeken Demiral, "Mücadele etmek benim tutkum, ancak şu an sahada mücadele edemiyorum. Ve ben pandemi sürecinde gördüm ki Venedik'teki kuğular, boğazdaki yunuslar, biz evde oturup doğaya zarar veremediğimiz için kendini tamir etmeye başlayan doğanın birer mucizesi gibi gözüküyorlar. Biz sahalarda mücadele veriyoruz ama iklim değişikliğine karşı asıl mücadeleyi ekvator kuşağında yaşayanlar veriyorlar. Onların en büyük yardımcısı da Mangrov ağaçları. Kendi ormanımı oluştururken Myanmar'ı ve Mangrov ağaçlarını seçmemizin asıl sebebi de bu zaten" ifadelerini kullandı.



"SAHADA VERDİĞİM MÜCADELENİN AYNISINI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN DE VERMEYE KARAR VERDİM"



Oluşturduğu ormanla dünyanın akciğerlerine gerekli desteği vererek farkındalık oluşturmak istediğini söyleyen milli futbolcu, "Mangrov ağaçları iklim değişikliği ile mücadelenin ana aktörlerinden biri. Sahada verdiğim mücadelenin aynısını iklim değişikliği için de vermeye karar verdim. Bu yüzden oradaki ekosistemin gelişmesine destek olmak amacıyla Birleşmiş Milletler desteğiyle Myanmar'da nobel ödüllü Thor Heyerdahl adına yapılmış olan Thor Heyerdahl Climate Park'ta kendi ormanımı oluşturdum ve dünyanın akciğerlerine gerekli desteği vererek herkesin aynısını yapması için farkındalık sağlamak istedim. Çünkü Mangrov ağaçları Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içerisindeki 6 amacı aynı anda gerçekleştirerek dünyaya çok büyük katkı sağlıyorlar. Biliyorsunuz ki pandemi sebebiyle takvimlerimiz belirsiz, ancak takvimim uygun olduğu zamanda ekibim ve projeye destek verenler ile birlikte orada sürpriz bir organizasyon düzenlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.





"DOĞADAN ALDIKLARIMIZI DOĞAYA GERİ VERELİM"



Bunu yapan ilk futbolcu olduğunu ve diğer arkadaşlarına öncülük etmek istediğini belirten Merih, sözlerini şöyle noktaladı:



"Benim istediğim tüm insanların bir eşya alırken bile doğadaki ne kadar temiz suyu kirlettiklerini bilmeleri. Eşya almayalım demiyorum ama doğadan aldıklarımızı doğaya geri verelim istiyorum. Bunun da en güzel yolu, attığımız her adımda ürettiğimiz karbonun bilincinde olmak. Ben bu vesileyle hayatım boyunca harcadığım bütün karbonu sıfırlıyorum. Bunu yapan ilk futbolcu olarak da diğer arkadaşlarımın bu sürece dahil olmaları adına öncülük yapmak istiyorum. Son olarak bilmeliyiz ki belki harcadığımız tüm karbonu sıfırlayamayabiliriz, ama azaltabiliriz. Hepimiz kendi geleceğimizin kahramanı olabiliriz!"