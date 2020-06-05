05 Haziran 2020, Cuma
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2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası corona virüs nedeniyle 2021'e ertelendi

Corona virüs salgını nedeniyle bir spor organizasyonu daha ertelendi. Federasyonu (EAFF), 2020 Avrupa 'nı koronavirüs salgını nedeniyle 12-19 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020
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AVRUPA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI ERTELENDİ

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Federasyonu'nun bu yıl Polonya'da düzenlenecek şampiyonayı 2021 yılına ertelendiği duyuruldu. Avrupa 'nın 12-19 Eylül 2021 tarihilerinde yine Polonya'da yapılacağı ifade edildi.

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