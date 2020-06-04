04 Haziran 2020, Perşembe
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Trabzonspor'da Kovid-19 testleriyle ilgili açıklama: Pozitif vaka yok

Son dakika haberi... Kulübü; başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan 6. Kovid-19 testinde pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020
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TRABZONSPOR'DA KOVİD-19 TESTLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA: POZİTİF VAKA YOK

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

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