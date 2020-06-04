TFF'den hakemler hakkında açıklama
Süper Lig'in verilen koronavirüs arasından sonra yeniden başlayacak olması TFF ve MHK'yı harekete geçirdi. Son hazırlıkları tamamlayan TFF, VAR ve AVAR hakemleri hakkında açıklama yaptı.
Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerinin Riva'da kampa alınacağını, VAR ve AVAR'da görevli hakemlerin maç sabahı açıklanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Bilindiği üzere, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu, 12 Haziran 2020 Cuma günü başlayacak. Bu bağlamda Üst Klasman Hakemlerimiz de 5 Haziran 2020 Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Bu hazırlık kampında yapılacak çalışmalarla, hakemlerimizin; uzaktan eğitim ve bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü üç aya yaklaşan bu zor sürecin ardından, sezonun geri kalanına, fiziksel, mental ve teknik olarak hazır halde girmeleri amaçlanmaktadır. Kampa katılacak tüm hakemlerimizin hem giriş hem de maçlardan önceki koronavirüs testleri düzenli olarak yapılacaktır. Üst Klasman Yardımcı Hakemlerimiz kampa katılmayacak olup, müsabaka görevleri öncesi, müsabakaların dördüncü hakemleri ile birlikte, düzenli olarak koronavirüs testleri yapılacaktır.
Ayrıca sezonun geri kalanı için aşağıdaki hususları da kamuoyunun bilgisine sunarız..
-Kampa, Süper Lig ve 1. Lig'de hakem, VAR ve AVAR olarak görev yapacak hakemler davet edilmiştir. Ayrıca bu hakemlerimiz müsabakalarda 4. Hakem olarak da görevlendirilecektir. • Görevlendirmeler ön atama şeklinde yapılacak ve o maç için tüm hakem ekibinin Covid-19 testlerinin negatif olarak sonuçlanmasından sonra onaylanarak kamuoyuna açıklanacaktır.
-Atama ilkelerinde, pandemi koşullarına uygun değişiklikler yapılabilecektir (Örn: Görevlendirmeler yapılırken, maçın oynanacağı şehre yakın illerden hakem tercihi yapılabilecektir)
- Müsabakalarda görev yapan hakemlerin performans değerlendirmeleri TV gözlemcileri tarafından yapılabilecektir. (Müsabakalarda görevlendirilen gözlemciler, TV gözlemcisi olarak görev yapacaktır)
- Sezon başından beri uygulanan tüm hakemlerin aynı anda açıklanması uygulaması bu dönem için yapılmayacaktır. VAR ve AVAR olarak görev yapacak hakemler, maç günü sabahı açıklanacaktır.
- Aynı hakemin bir maç haftasında birden fazla görev alması mümkün olabilecektir. (Örneğin Cuma hakem ve Pazar VAR veya birden fazla VAR görevi vb.)
- Kampta, hakemler gruplar halinde çalışacak ve maksimum sağlığa uygunluk (hijyen) koşullarının sağlanmasına çalışılacaktır.
- Hakemlerin seyahatleri mümkün olan mesafelerde günübirlik ve karayolu (Özel araç veya transfer aracı) ile yapılabilecektir."
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