04 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Marcao sakatlandı

Son dakika haberi... 12 Haziran'da başlayacak için hazırlıklarını sürdüren 'a kötü haber. Sarı kırmızılı takımın stoperi ’da ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiği açıklandı.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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GALATASARAY'A KÖTÜ HABER! SAKATLANDI

, 'da ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı.

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE
Oyuncumuz Marcao Teixeira'nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.

Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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