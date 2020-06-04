Son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Marcao sakatlandı
Son dakika haberi... 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a kötü haber. Sarı kırmızılı takımın stoperi Marcao Teixeira’da ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiği açıklandı.
Galatasaray, Marcao Teixeira'da ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı.
AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE
Oyuncumuz Marcao Teixeira'nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.
Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
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