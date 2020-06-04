04 Haziran 2020, Perşembe
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Liverpool'dan Timo Werner'e kanca! Bonservis bedelini görüşüyorlar

'de bu sezon adım adım şampiyonluğa giden , transfer çalışmalarına da hız verdi. RB Leipzig'in başarılı santrforu , yeni sezonda Liverpool forması giymeye yakın. 24 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakarken, iki takım arasındaki bonservis ücreti görüşmeleri ise sürüyor.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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LİVERPOOL'DAN TİMO WERNER'E KANCA!

Bu sezon Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği toplam 37 maçta 29 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan RB Leipzig'in Alman santrforu , dünya devlerinin radarında. Yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri olması beklenen Werner'in yakın olduğu takım ise İngiliz ekibi .

SÖZLEŞME 5 YILLIK OLACAK
1992 yılında kurulan 'deki ilk şampiyonluğuna çok yaklaşan kırmızılarda Teknik Direktör Jürgen Kloop da 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, iki takım arasında henüz bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı. Werner için 50 milyon Sterlin gibi bir rakamı gözden çıkaran Liverpool, yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

KLOOP ÇOK İSTİYOR
Liverpool'un yanı sıra Manchester United ve Chelsea de Timo Werner'i renklerine bağlamak istiyor. Ancak başarılı oyuncunun Kloop ile çalışma isteği bu iki takımın işini zorlaştırıyor.

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