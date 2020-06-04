Liverpool'dan Timo Werner'e kanca! Bonservis bedelini görüşüyorlar
Premier Lig'de bu sezon adım adım şampiyonluğa giden Liverpool, transfer çalışmalarına da hız verdi. RB Leipzig'in başarılı santrforu Timo Werner, yeni sezonda Liverpool forması giymeye yakın. 24 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakarken, iki takım arasındaki bonservis ücreti görüşmeleri ise sürüyor.
Bu sezon Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği toplam 37 maçta 29 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan RB Leipzig'in Alman santrforu Timo Werner, dünya devlerinin radarında. Yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri olması beklenen Werner'in yakın olduğu takım ise İngiliz ekibi Liverpool.
SÖZLEŞME 5 YILLIK OLACAK
1992 yılında kurulan Premier Lig'deki ilk şampiyonluğuna çok yaklaşan kırmızılarda Teknik Direktör Jürgen Kloop da 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, iki takım arasında henüz bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı. Werner için 50 milyon Sterlin gibi bir rakamı gözden çıkaran Liverpool, yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
KLOOP ÇOK İSTİYOR
Liverpool'un yanı sıra Manchester United ve Chelsea de Timo Werner'i renklerine bağlamak istiyor. Ancak başarılı oyuncunun Kloop ile çalışma isteği bu iki takımın işini zorlaştırıyor.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'ın kasası parayla dolacak!
- Mustafa Cengiz hastaneden taburcu oldu
- Kayserispor'a kötü haber! Transfer yasağı...
- Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert yanıt!
- Ağaoğlu: Trabzonspor dimdik ayaktadır
- Beşiktaş transferde gaza bastı! İki futbolcu takibe alındı
- Trabzonspor CAS'a başvuracak
- Fatih Terim'den flaş karar!
- Başkan görüşmeleri resmen açıkladı!
- Ahmet Ağaoğlu: CAS'a taşınması kararını verdik
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?
- A101 4 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Toshiba Ultra HD Smart Led TV sürprizi! İşte A101 aktüel kataloğu
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?
- Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları
- Altın fiyatları sert düşüşte! Altın neden düşüyor? 4 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A10 4 Haziran Perşembe kataloğu: Bu hafta A101'de 3'lü tava seti dikkat çekiyor! İşte, A101 indirimleri...
- Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?
- Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?
- KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bekleyiş sürüyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?
- Emlak Konut'tan 2 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?
- Bekçi alımı müjdesi! 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi?