Simon Falette gidecek mi? Fenerbahçe kararını verdi
Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, gelecek yıl kadrosu için hazırlıklarına devam ediyor. Gidecek oyuncular için yeni teknik direktörü bekleyen sarı lacivertli yönetim, Gineli savunmacısı Simon Falette ile ilgili önemli bir karar aldı.
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe mali açıdan zor bir
dönemden geçiyor.
KÖTÜ SEZON
Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsorluk gelirleri gibi önemli maddi kaynakların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi.
GELECEK SEZONUN KADROSUNU KURMAK İÇİN YOĞUN MESAİ
Sezonun ikinci yarısında yaşadığı büyük düşüş sonrası şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara start verildi. Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Kanarya'da ilk gündem maddesi teknik direktör sorununun çözülmesi. Bir yandan hoca sorununu halletmeye çalışan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.
Bu bağlamda sarı-lacivertliler sezon sonu birçok futbolcu ile de yollarını ayıracak.
Takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan transfer edilen Simon Falette'ti. Fakat Fenerbahçe yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı.
TAKIMDA KALACAK
Ara transferde F.Bahçe'ye gelen Falette'nin satın alma opsiyonu 1.5 milyon Euro. Ancak Eintracht Frankfurt indirime giderse oyuncu ile devam edilecek.Fenerbahçe'ye devre arasında gelen ancak Covid-19 yüzünden verilen araya kadar kendisini gösteremeyen Simon Falette'nin sözleşmesindeki 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacaktı.
Fakat aradan geçen zamanda teknik heyetin gözüne giren Falette için karar değişti. Şimdilik kalması istenen Gineli savunmacının durumu kulübü ile yapılacak indirim pazarlığından sonra belli olacak.
KENDİSİNE OLAN GÜVENİ TAM
Falette de Fenerbahçe'de kalma isteğini dile getirerek, "Geldiğimden beri çok şanssızlık yaşadım. Lisansımın geç çıkması, sakatlanmam ve sonunda da Koronavirüs... Kalan 8 maç bir futbolcu için uzun bir süre. Kendimi gösterip bir yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: Sabah
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