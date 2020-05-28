28 Mayıs 2020, Perşembe
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İngiltere Premier Lig'in başlayacağı tarih açıklandı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 'in 17 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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İNGİLTERE PREMİER LİG'İN BAŞLAYACAĞI TARİH AÇIKLANDI

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