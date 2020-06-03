03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Trabzonspor'dan Beşiktaş'ın teklifine destek: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu sezonu olsun

Son dakika: Trabzonspor'dan Beşiktaş'ın teklifine destek: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu sezonu olsun

Son dakika haberi..., futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen ’na ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi şeklindeki öneriyi desteklediğini bildirdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
TRABZONSPOR'DAN BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE DESTEK!

, Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği 'na Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ismi verilsin önerisine destek çıktı.

İŞTE O AÇIKLAMA
"Futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu'na 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi şeklindeki öneriyi yürekten destekliyoruz. Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin yaşatılması, yalnızca Sayın Taşçıoğlu'na değil; onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır."

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA