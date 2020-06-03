Son dakika: Trabzonspor'dan Beşiktaş'ın teklifine destek: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu sezonu olsun
Son dakika haberi...Trabzonspor, futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu’na ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi şeklindeki öneriyi desteklediğini bildirdi.
Trabzonspor, Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği 2020-2021 Süper Lig Sezonu'na Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ismi verilsin önerisine destek çıktı.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu'na 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi şeklindeki öneriyi yürekten destekliyoruz. Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin yaşatılması, yalnızca Sayın Taşçıoğlu'na değil; onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır."
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